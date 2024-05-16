美媒：台積電鳳凰城廠區傳爆炸 1人重傷
2024/5/16 10:00（5/16 11:07 更新）
（中央社鳳凰城15日綜合外電報導）美國媒體報導，台積電位於亞利桑那州鳳凰城北部廠區當地時間15日下午傳出爆炸，目前至少1人重傷。
美國廣播公司亞利桑那15台（ABC15 Arizona）網站報導，鳳凰城（Phoenix）、格倫代爾（Glendale）和雛菊山（Daisy Mountain）消防局緊急出動人員前往現場，廠區在北鳳凰城第43大道（43rd Avenue）和鴿子谷路（Dove Valley Road）附近。
根據鳳凰城消防人員說法，1名男子因傷勢嚴重送醫，據報是廠方工作人員。
電視台直升機拍攝畫面顯示現場有許多緊急單位人員。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130516
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