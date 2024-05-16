本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯洛伐克總理遭槍擊凶嫌為71歲作家 當局初步定調政治動機暗殺
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

美媒：台積電鳳凰城廠區傳爆炸 1人重傷

2024/5/16 10:00（5/16 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社檔案照片）
圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城15日綜合外電報導）美國媒體報導，台積電位於亞利桑那州鳳凰城北部廠區當地時間15日下午傳出爆炸，目前至少1人重傷。

美國廣播公司亞利桑那15台（ABC15 Arizona）網站報導，鳳凰城（Phoenix）、格倫代爾（Glendale）和雛菊山（Daisy Mountain）消防局緊急出動人員前往現場，廠區在北鳳凰城第43大道（43rd Avenue）和鴿子谷路（Dove Valley Road）附近。

根據鳳凰城消防人員說法，1名男子因傷勢嚴重送醫，據報是廠方工作人員。

電視台直升機拍攝畫面顯示現場有許多緊急單位人員。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130516

#亞利桑那州
#台積電
#鳳凰城
#爆炸
延伸閱讀
台積電衝854元新天價 市值突破22兆元台積電與亞利桑那州工會達成協議 數月勞資爭議落幕台積電亞利桑那州增建第3期廠 獲美國補助66億美元台積電美國廠2025量產 魏哲家：客戶會分擔更高成本日本熊本縣知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電衝854元新天價 市值突破22兆元
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：