台積電一度衝877元新高價 台股收21607點再創高

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（中央社記者江明晏台北23日電）台積電早盤衝高，寫877元新高價，台股大盤雖受中共軍演消息影響，短暫震盪探低，隨後仍翻紅上漲，終場收在21607.43點，上漲55.6點，力守21600點之上，開盤、收盤均創台股歷史新高紀錄。

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，台股今天跳空開高上漲117點，來到歷史高點21668點，早盤漲勢收斂翻黑，下探21475.99點，震盪近200點。

台股終場指數收在21607.43點，上漲55.6點，漲幅0.26%，成交值至新台幣5098.69億元。電子股上漲0.94%，金融股下跌0.73%，櫃買指數收黑，下跌0.76%。

台積電今天早盤再寫877元新高價，盤中發揮撐盤效果，終場收在875元，上漲11元，漲幅1.27%；鴻海收漲2.37%、聯發科收漲1.69%。

受惠輝達財報報喜，相關AI供應鏈股價漲跌互見，機器人概念股所羅門大漲後，尾盤賣壓出籠收黑，終場下跌逾2%，散熱股奇鋐勁揚，收漲逾7%。廣達、技嘉、華碩等收黑。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股早盤受惠輝達財報激勵，早盤雖有中共軍演消息干擾，但台股反映有限，隨後仍翻紅激勵，預料後續電腦展話題有望延續台股熱度。（編輯：楊凱翔）1130523