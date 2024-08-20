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彭金隆：訂定避風港條款 執行打詐可免負賠償責任

2024/8/20 20:31
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（中央社記者羅元駿台北20日電）為了打擊詐騙，金管會主委彭金隆今天表示，金管會訂定「免除保密義務」和「避風港條款」，若金融機構與提供虛擬資產服務的事業或人員執行打詐或防詐措施，可免除業務上應保守秘密的義務；若因打詐產生損害時，也免負賠償責任。

彭金隆今天出席2024全面阻絕詐騙論壇，以「建構金融防詐安全防護網」為題進行演講。

彭金隆表示，金管會從10大面向祭出多項打詐措施，包括臨櫃攔阻、銀行帳戶控管、第三方支付及虛擬帳號管理、信用卡防詐、完備法制規範、虛擬資產VASP納入監理、防制非法投資廣告詐騙、鼓勵金融業者以科技工具打詐、跨部會合作以及識詐宣導等。

信用卡防詐措施部分，彭金隆說，強化一次性密碼（OTP）驗證簡訊內容，其中英文幣別改中文顯示部分，多數發卡業者已於今年第2季前完成系統調整；金管會也持續監督發卡機構信用卡交易授權的風險管理，強化行動裝置感應支付防範盜刷，以及相關防詐宣導。

彭金隆表示，打詐4法中涉及金管會阻詐部分將完備法制規範，首先將虛擬資產服務業同金融機構一同列入納管，包含存款帳戶、電支帳號、信用卡與虛擬資產帳號4個管理標的。

彭金隆認為，加上金警聯防機制，讓金融機構配合執法單位建立聯防通報機制，即時圈存非法款項，以及被害人遭詐匯出款項的返還等，都是透過立法的完備，讓相關單位有更多防禦基礎。

此外，在金融機構彼此聯防通報上可能涉及保密問題，彭金隆說明，金管會透過訂定「免除保密義務」，若金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員執行打詐或防詐措施，可免除業務上應保守秘密的義務。

至於「避風港條款」，彭金隆指出，金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員執行防詐措施，或配合司法警察機關、各目的事業主管機關所為的處理，導致損害客戶或第三者，免負賠償責任。

彭金隆強調，打詐沒有止境，必須透過公私協力阻詐，金管會會密切督導所屬的金融機構，並和相關部會與民眾通力合作，齊心守護民眾的血汗錢。（編輯：林淑媛）1130820

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