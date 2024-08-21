新光人壽營運報喜 資本適足率6月回升達標

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（中央社記者羅元駿台北21日電）新光金子公司新光人壽今天表示，上半年合併稅後淨利達新台幣149億元，淨值比率5.09%，資本適足率（RBC）於今年6月回升達法定標準。此外，新壽擬在越南設立保險代理人公司，將向金管會保險局送件核准。

新壽今天發布新聞稿宣布上半年營運狀況，上半年簽單保費收入達863億元，較去年同期增加63億元，以外幣、分期繳及保障型為銷售主軸，持續堆疊CSM（合約服務邊際）以利接軌IFRS17；投資方面，上半年隨匯率與國內外股市變化，避險策略操作得當並掌握時機實現獲利，對於收益有所貢獻。

新壽指出，受到市場環境變化劇烈影響，從2023年6月起RBC未達法定標準後，立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各方案改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。

新壽指出，今年上半年透過投資操作穩健，賺取資本利得來強化財務韌性，調整避險策略以減緩資本壓力，上半年獲利達149億元，讓RBC達到法定標準。

新壽說明，為厚實資本結構及強化清償能力，2019年起透過金控母公司持續為公司進行現金增資。從2019年至今年上半年累計金額達457億元，8月底將再完成139億元；發行具資本性質債券方面，從2023年至今年上半年累計發行185億元，並規劃於8月底再發行20億元，持續厚實資本再提升RBC水準。

至於開拓越南市場設立保險代理人公司，新壽指出，為了建構市場多元通路布局，延伸業務經營觸角，看準越南潛在人口紅利，市場投保需求及產業成長前景，初期為代理壽險商品，穩健拓展海外市場規模。

新壽補充，為進攻越南市場，採取「精兵制」，從業務部隊中篩選出越裔台籍業務員工，為第1批越南保代種子部隊，並對其進行增員計劃、專業知識和銷售能力培訓。（編輯：張良知）1130821