一卡通攜手中華電信 挹注資源培育新創團隊

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）一卡通公司今天宣布，與中華電信攜手合作挺新創，以「iPASS Connect+」計畫攜手中華電信為新創團隊挹注5G解決方案資源，強強聯手推動金融服務生態的進一步發展。

一卡通公司今天新聞稿表示，將以「iPASS Connect+」計畫攜手中華電信為新創團隊挹注5G解決方案資源，未來可利用高雄亞洲新灣區內的5G創新應用示範場域，讓新創團隊進行商業模式概念驗證，加速新創服務落地應用。

中華電信今天也透過資源分享與業務媒合交流會議，與5G加速器團隊進行交流互動，期待未來串聯iPASS一卡通的多元資源網絡，共同培育優秀的新創團隊。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，一卡通iPASS MONEY電子支付用戶破645萬用戶，儲值卡發行量近4500萬張，相信透過中華電信與一卡通聯手彼此資源，將助攻新創團隊開創跨界服務量能，加速推動5GAIoT與金融科技建構永續生態圈。

一卡通公司總經理鄭鎧尹說，一卡通「iPASS Connect+計畫」價值新台幣百萬元的行銷資源，包括官方平台行銷渠道、多元通路場景、APP支付平台等資源，可協助新創團隊加速擴展服務範疇，為產業注入更多的創意及活絡經濟。

中華電信技術長黃志雄表示，中華電信2018年成立5G加速器，今天與一卡通公司策略結盟，藉助一卡通平台及高雄智慧城市場域等資源，及中華電信的寬頻網路、科技平台及客戶夥伴等平台資源，將共同挹注新創團隊更多能量。

一卡通公司表示，一卡通有完整橫跨各式交通運具與生活消費場景的龐大數據資源，及協助企業數位轉型方案，也將繼續透過「iPASS Connect+計畫」與跨國際、跨產業應用合作，期待與各方資源共同打造金融科技生態圈，互惠共榮。（編輯：謝雅竹）1130826