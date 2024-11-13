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台股跌121.54點

2024/11/13 13:46
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（中央社台北13日電）台北股市今天開低走低，收盤跌121.54點，為22860.23點，跌幅0.53%，成交金額新台幣3809億元。

加權指數開盤為22894.91點，盤中最高23046.47點，最低22860.23點；不含金融股指數19994.93點，跌105.83點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.32%、食品股漲0.27%、塑化股跌0.63%、紡織股漲0.25%、機電股跌0.56%、造紙股跌1.3%、營建股跌0.7%、金融股跌0.55%。

委買張數2163萬6078張，委賣張數1130萬8330張，成交張數738萬2657張。

收盤時上漲349家，下跌597家，持平104家。

成交量前5名個股為神達、國泰永續高股息、元大台灣50反1、元大滬深300正2、金寶。

漲幅前5名個股為立積、康舒、隆銘綠能、合機、吉茂。

跌幅前5名個股為六方科-KY、谷崧、安普新、億光、大量。1131113

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台股
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