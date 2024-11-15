台續留匯率操縱觀察名單 央行：恐成常態但非因匯率

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國財政部今天在一份半年期報告指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本等國繼續列入值得關注的觀察名單。央行對此表示，這與經濟結構、美國對台需求有關，未來遭列觀察名單恐成常態，但雙方溝通管道良好。

美國財政部報告指出，截至2024年6月的4個季度，沒有任何主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平競爭優勢。

報告將台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南和德國列入觀察名單，財政部將密切關注這些國家的貨幣措施與整體經濟政策。與6月的報告比較，馬來西亞被移出觀察名單，去年11月移出名單的韓國，則是重新納入。

美國報告的3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元，二是經常帳順差對GDP比率逾3%，三是淨買匯頻率12個月中有8個月，且淨買匯金額對GDP比率逾2%，這三項標準中，符合兩者就會被認定為單邊干預匯市。

央行表示，由於台灣的經濟結構，以及美國對台灣的資通訊產品需求，使得台灣近年對美貿易順差快速攀升，被列入觀察名單「完全不會意外」。

央行總裁楊金龍14日於立法院報告時表示，央行與美國財政部溝通時，對方了解台灣對美國的順差是基於美國需要，因為晶片是重要戰略物資。

隨著台灣對美貿易順差擴增，央行近日報告指出，台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

不過央行解釋，2018年至今，台灣對美國貿易順差擴增，反映美中貿易爭端、遠距商機及人工智慧（AI）新興科技應用等帶動美國對台灣科技產品需求增加，使得2020年後，台灣對美國貿易順差逾美方第一項檢視標準，與匯率因素無關。

央行接著指出，台灣經常帳順差對GDP比率居高，超過美國的第二項檢視標準，則是反映國內累積龐大超額儲蓄。

央行表示，雖然未來遭列觀察名單恐成常態，台灣與美國財政部溝通管道順暢且良好，美方理解台灣的主張，未來將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。（編輯：張均懋）1131115