期貨公會籲業者自發打詐 暫停非實名制平台廣告

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）詐騙廣告猖獗氾濫，期貨公會理事長陳佩君今天表示，公會響應政府打詐行動，呼籲期貨業者自發性參與暫停在非實名制社群平台投放廣告的行動，透過市場力量促使社群平台採取廣告實名制，同時呼應金管會樂見金融業者採取自發性打詐的積極作為。

金管會14日表示，身為金融監理機關，樂見業者自發性作為，透過市場力量促使社群平台採廣告實名制。另自今年起，金管會已將打詐績效列入金融業公平待客原則評核。

期貨公會下午透過新聞稿表示，持續投入反詐騙行動，除了持續深入校園推廣防詐觀念之外，也製作宣導短片，利用期貨從業人員在職教育訓練及媒體通路廣為宣導。

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陳佩君指出，8月22日公會與刑事警察局簽訂公私協力防堵金融詐騙的合作備忘錄，希望能透過雙方訊息交換，達到打擊詐騙、保護民眾的效果，如同這次暫停在非實名制投放廣告，也是公私協力打擊詐騙，聯手保護民眾財產安全。

兆豐證券、兆豐期貨及兆豐國際投顧今天也透過新聞稿宣示，暫停投放非實名制社群平台廣告，即日起不在包括Google、FB、LINE、YouTube等非實名制登錄社群網站平台或帳號付費投放廣告，響應兆豐金董事長董瑞斌的號召，投入兆豐金融集團發起的反詐行動，一起守護民眾財產安全。（編輯：楊蘭軒）1131115