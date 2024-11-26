ITH第一上市 盤中股價勁揚64.2%

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（中央社記者張建中新竹26日電）面板驅動IC廠ITH-KY今天以每股39.65元第一上市，盤中股價衝上65.1元，上漲25.45元，漲幅達64.2%。

ITH-KY前身是上市公司奕力科技，主要供應手機顯示器驅動IC；之後下市併入聯發科集團，再整併聯發科觸控團隊獨立成立ITH-KY。ITH-KY產品包括液晶顯示器、OLED顯示驅動IC、觸控晶片和觸控及顯示器驅動整合單晶片（TDDI），以智慧手機等智慧移動裝置領域為大宗。

隨著手機產品轉換順利，加上車載產品陸續量產，ITH-KY今年前10月營收新台幣190.35億元，較去年同期增加1.92%。

ITH-KY力求明年業績能夠成長2位數百分比，包括有機發光二極體（OLED）驅動IC、筆記型電腦和車載整合觸控功能的驅動IC（TDDI）是主要成長動能。（編輯：張良知）1131126