台股漲143.17點
2024/12/12 13:53
（中央社台北12日電）台北股市今天開高走高，收盤漲143.17點，為23046.8點，漲幅0.63%，成交金額新台幣3479.92億元。
加權指數開盤為23050.64點，盤中最高23189.29點，最低23030.48點；不含金融股指數20079.77點，漲114.59點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.5%、食品股跌1.15%、塑化股跌0.51%、紡織股跌0.79%、機電股漲0.77%、造紙股跌0.37%、營建股漲0.38%、金融股漲1.05%。
委買張數2095萬9695張，委賣張數1084萬6765張，成交張數674萬4118張。
收盤時上漲351家，下跌573家，持平131家。
成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、神達、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、泰金寶-DR。
漲幅前5名個股為康霈*、全球傳動、和椿、遠雄、勝德。
跌幅前5名個股為零壹、華冠、宏和、福懋油、台榮。1131212
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