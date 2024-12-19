華航斥資不超過3870億元 訂購空巴、波音24架新機

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（中央社記者江明晏台北19日電）華航今天宣布，引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，總交易金額不超過118.56億美元，折合新台幣約為3870億元；新機隊預計自2029年開始交付，將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。

華航表示，積極擘劃機隊規模，穩健布局全球客貨運市場，訂購24架客貨機。根據華航公告說明，總交易金額不超過118.56億美元，折合新台幣約為3870億元。

華航表示，自2023年11月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自2024年2月起，延攬具國際權威及航空專業的顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價及效益分析，完成新機引進計畫。

華航今天召開董事會，通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，以及10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機，新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等配置。

貨機機隊方面，華航表示，新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運；新一代777-8F貨機擁有與777F機隊相同的貨艙規格，營運及調度上具有優勢，營運航程與貨品酬載提升，可發揮整合機隊的綜效。

華航指出，新航機提升節油效益，預估可較前一代機型減少約25%燃油消耗與碳排放量。（編輯：張良知）1131219