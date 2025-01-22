台積電等權值股走揚 台股盤中漲近350點
2025/1/22 11:49（1/22 12:13 更新）
（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天迎接龍年封關，受美股強漲激勵，盤中指數漲近350點，攻至23642點，台積電早盤上漲30元至1150元，AI概念股漲跌互見，航空股漲逾1%。
市場持續消化對川普新政的憂慮，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR漲3.4%、輝達勁揚2.27%。
台股今天開高震盪走高，盤中高點至23642點，約漲342點，接連收復台股7日至13日連日重挫的部分失土。
至11時10分左右，台股加權指數上漲248點，至23548點；電子股勁揚約1.3%、金融股漲約0.6%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.41%。
觀察盤面焦點，台積電盤中上漲30元，至1150元，漲幅2.67%；聯發科、鴻海漲約1%，大立光平盤附近整理。
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晶圓代工廠力積電拉出連續第3根漲停至19.95元，聯電下跌逾6%，創逾2年股價新低。AI伺服器概念股漲跌互見，在墨西哥布局的緯穎重挫逾4%，神達漲逾5%，廣達上漲，緯創、技嘉下跌。
航空股今天表現相對強勁，長榮航、華航上漲逾1%，台灣虎航勁揚逾5%。（編輯：張良知）1140122
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