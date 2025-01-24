川普重申減稅承諾並呼籲調降油價 亞股漲多跌少

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（中央社香港24日綜合外電報導）美國總統川普昨天做出減稅承諾，激勵美國股市標普指數收盤刷新歷史高點，亞洲股市今天多數跟進收漲。日本中央銀行今天一如預期調升利率，引發日圓升值，日股也應聲下跌。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表備受期待的演說，他主張利率應降低，並表示他會對投資美國的公司減少課稅，同時對未投資美國的公司關稅伺候。

川普還呼籲沙烏地阿拉伯和石油輸出國家組織（OPEC）下調油價，因為「當油價下降，將會拉低物價」，進而使得利率降低。

川普在競選期間揚言上台後將減少稅務負擔、監管和移民，並對美國主要貿易夥伴國祭出關稅。這引發一些經濟學家擔憂可能刺激通貨膨脹升溫，導致美國聯邦準備理事會（Fed）暫停降息甚至轉為升息。

不過，川普在達沃斯的最新發言看來受到美股投資人歡迎，昨天不僅標普500指數終場創新高，道瓊工業指數和那斯達克指數也雙雙收漲。

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亞股今天多數追隨這股漲勢，香港股市收盤勁揚1.9%，上海股市收漲0.7%，雪梨、首爾和曼谷股市也收高。但東京股市收跌0.1%，新加坡、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市也收低。

日本2024年12月通膨數據再度勁揚，引發外界更加預期日本央行日本銀行會再度升息。日銀今天果然將基準利率上調至2008年以來最高水準，央行官員並示意，由於通膨依舊火熱，接下來很可能再度升息。日圓兌美元匯價應聲短暫衝上154.85日圓。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140124