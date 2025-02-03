川普向加墨中徵關稅 經長：未雨綢繆協助台商因應

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（中央社記者劉千綾台北3日電）美國總統川普宣布4日起對墨西哥、加拿大、中國進口商品徵收關稅，經濟部長郭智輝今天表示，美國總統大選後的貿易政策變化將持續影響全球經貿環境，經濟部要未雨綢繆，為台商和企業提供更完善的支持，協助業者因應市場變化。

美國將對中國、加拿大、墨西哥徵關稅，貿易戰2.0風雨欲來。根據經濟部統計，赴墨投資台商已超過300家，主要為電子製造服務（EMS）、機械、汽車零組件和紡織等廠商，其中包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達等大廠。

郭智輝今天上午在經濟部新春團拜致詞表示，過去一年面對國內外環境快速變化，感謝經濟部員工的專業和努力，讓台灣經濟穩健成長，經濟成長仰賴大家共同的努力和團結合作，才能推動國家向前邁進。

他指出，這一年來推動重要政策和計畫，從AI（人工智慧）產業升級、境內關外境外關內等貿易政策、以及能源技術服務（ESCO）等措施。

郭智輝表示，過去一年，全球經濟面臨巨大挑戰，包括供應鏈變動、通膨壓力和美國等主要經濟體的政策變化，對企業經營帶來影響，但憑著眾人同心協力和迎難而上的精神，不僅穩住經濟動能，還推動創新發展，讓台灣去年的經濟成長率維持4.2%、穩健成長。

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展望新的一年，郭智輝表示，面對全球供應鏈重組、淨零碳排趨勢和數位轉型加速等議題，必須積極應對，尤其是美國總統大選後的貿易政策變化，將持續影響全球經貿環境，經濟部要未雨綢繆，為台商和企業提供更完善的支持，協助業者因應市場變化。

同時，郭智輝表示，要確保經濟發展與社會永續並進，讓人民實際感受到經濟成長的成果。他最後期許，台灣經濟在全球競爭中能持續保持優勢，未來經濟部將與各界攜手前行，推動更多有利產業發展的政策，並與產學界和地方政府深化合作，打造更具有競爭力的經濟環境。（編輯：潘羿菁）1140203