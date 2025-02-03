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合庫林衍茂：AI帶動業務開拓良機 今年拚獲利再創高

2025/2/3 16:52
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（中央社記者張璦台北3日電）金蛇年新春開工，合庫金董事長林衍茂今天表示，隨全球經濟回溫、AI需求強勁，帶動台灣科技產業成長，是開拓業務的良機，合庫將持續拓展各項業務，兼顧資產品質、控管風險，拚今年獲利再創高峰。

合庫金控集團今天舉行新春團拜，循例採行線上視訊連線方式歡慶新春，合庫金控暨銀行董事長林衍茂率旗下人壽、證券、票券、資產、創投、投信等6家子公司董事長，及金控、銀行總經理，以財神服裝亮相，向全體員工祝賀拜年。

林衍茂致詞時表示，新的一年隨著歐美降息，全球經濟逐漸回溫，人工智慧（AI）需求強勁之下，帶動台灣科技產業不斷成長，是開拓業務的良機。

林衍茂並期許全體員工齊心協力拓展各項業務，今年合庫獲利一定能再創高峰，也提醒在推展業務時，要兼顧資產品質、控管業務風險，厚植永續經營根基。

第一金融集團今天也舉辦視訊新春團拜，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，在金蛇年開工日迎財神、接好運，期許新的一年獲利締造高峰。

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第一金表示，2024年集團合併稅後淨利達新台幣253.59億元，連續4年改寫新高，其中，第一銀行稅後淨利238.06億元，成長逾10%，並強化財管2.0業務，高資產管理規模排名業界第1；同時，銀行以外子公司稅後淨利合計為23.16億元，成長近30%。

展望2025年，第一金指出，將以穩健創新、永續韌性為經營策略主軸，凝聚集團通路動能，提升全方位財管服務，並強化法令遵循、防制洗錢、內控制度、風險管理及資訊安全，促進淨零排放，貫徹永續金融發展目標。（編輯：林家嫻）1140203

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第一金：獲利若創高股利將成長 投信整併無具體規劃
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