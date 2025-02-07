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AI帶動台股續彈 法人：關注美國政策、DeepSeek影響

2025/2/7 19:32
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（中央社記者潘智義台北7日電）台股今天開低走高，終場上漲161.67點，收復23400點大關，法人表示，全球資金充沛，輝達引領AI概念股反彈帶動台股，不過後續變數仍多，包括美國政策、DeepSeek帶來的影響仍須持續觀察。

台股今天漲161.67點，收在23478.27點，成交值新台幣3517.2億元。農曆年封關日台股收在23525.41點，只差47.14點就回補。

證交所統計，三大法人今天同步買超，合計買超214.82億元，其中外資及陸資買超141.66億元、自營商買超63.04億元、投信買超10.12億元。

外資買超前10名包括5檔ETF、4檔電子股、1檔金融股，依序為復華富時不動產（00712）、中信中國50正2（00753L）、鴻海、元大滬深300正2（00637L）、神達、廣達、元大美債20正2（00680L）、元大航太防衛科技（00965）、仁寶、凱基金。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，即便歐洲經濟糟糕，但歐股卻在歷史新高附近，可見全球資金充沛，帶動股市增溫。DeepSeek推出低價人工智慧（AI）模型，先前衝擊輝達（NVIDIA）及台股供應鏈股價，造成指數崩跌，但輝達股價已反彈，並帶動台股走揚。

儲祥生說明，4大雲端服務業者擴大資本支出，支撐AI概念股反彈，加上美國加徵關稅議題緩和，有利台股反彈；但能否複製先前漲勢則有待觀察。畢竟美國加徵關稅延後，並不代表問題已解決，美國政策及美股表現仍是指標。

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他解釋，若DeepSeek推出低價AI模型，證明不需太依賴硬體，而是靠軟體達成目標，對台股AI供應鏈一定有影響，只是程度有待釐清。

另一項有利股市表現的因素，儲祥生認為，美國10年期公債殖利率下降，有利美股表現，台股也可能連動，不過美國政策變數仍多，後續表現尚難估計。（編輯：林家嫻）1140207

儲祥生
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