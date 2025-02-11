權值股點火鋼鐵續揚 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者吳家豪台北11日電）美國科技股上漲，帶動台股今天開高表態，台積電、鴻海等電子權值股點火，傳產族群的鋼鐵類股延續漲勢，加權指數盤中一度上漲超過230點，最高達到23485.51點，但營建及航運族群翻黑，大盤漲勢收斂。

至10時48分左右，台股加權指數達到23410.45點，上漲158.31點，漲幅0.68%，成交值新台幣1903.65億元；電子類股上揚0.83%，金融類股漲0.1%。

晶圓代工廠台積電赴美召開董事會，今天股價走揚，盤中最高達1115元、漲幅0.9%；鴻海1月營收創歷年同期次高，今天盤中勁揚超過4%，最高182元。

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美國科技股表現亮眼，AI伺服器指標股廣達今天盤中衝上262元，漲幅近4%，挑戰月線約265元；緯創盤中最高108元，上揚超過3%；神達漲逾5%。

美國總統川普（Donald Trump）宣布將對進口到美國鋼鋁製品加徵25%關稅，鋼鐵類股早盤強勢表態，大成鋼勁揚逾5%，第一銅、世紀鋼漲幅皆超過3%。（編輯：楊蘭軒）1140211