加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

權值股點火鋼鐵續揚 台股盤中漲逾百點

2025/2/11 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）美國科技股上漲，帶動台股今天開高表態，台積電、鴻海等電子權值股點火，傳產族群的鋼鐵類股延續漲勢，加權指數盤中一度上漲超過230點，最高達到23485.51點，但營建及航運族群翻黑，大盤漲勢收斂。

至10時48分左右，台股加權指數達到23410.45點，上漲158.31點，漲幅0.68%，成交值新台幣1903.65億元；電子類股上揚0.83%，金融類股漲0.1%。

晶圓代工廠台積電赴美召開董事會，今天股價走揚，盤中最高達1115元、漲幅0.9%；鴻海1月營收創歷年同期次高，今天盤中勁揚超過4%，最高182元。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國科技股表現亮眼，AI伺服器指標股廣達今天盤中衝上262元，漲幅近4%，挑戰月線約265元；緯創盤中最高108元，上揚超過3%；神達漲逾5%。

美國總統川普（Donald Trump）宣布將對進口到美國鋼鋁製品加徵25%關稅，鋼鐵類股早盤強勢表態，大成鋼勁揚逾5%，第一銅、世紀鋼漲幅皆超過3%。（編輯：楊蘭軒）1140211

#川普
#鋼鐵
#台股
#台積電
#神達
#廣達
#盤中
#緯創
川普
聯合國訂10日提交減排新目標 僅10國遵守美國若祭關稅 法國警告恐害己、德國稱1小時內回應
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鋼鐵航運點火 台股漲逾230點
18
更多編輯台推薦新聞：