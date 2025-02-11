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三星S25旗艦系列主打AI 在台預購雙位數成長

2025/2/11 19:56（2/11 20:11 更新）
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台灣三星11日開放早鳥預購S25旗艦系列新機的民眾優先取貨，現場湧出排隊人潮。（三星提供）中央社記者江明晏傳真 114年2月11日
台灣三星11日開放早鳥預購S25旗艦系列新機的民眾優先取貨，現場湧出排隊人潮。（三星提供）中央社記者江明晏傳真 114年2月11日
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（中央社記者江明晏台北11日電）三星在台推出旗艦機Galaxy S25系列，主打AI功能進化，三星分享，自2月4日開放的預購成果開紅盤，較前一代同時期區間有雙位數成長，預估整體銷售將較前一代成長2成。

台灣三星今天開放早鳥預購S25系列民眾優先取貨，搶得頭香的是來自新莊的許先生，他透露，從上星期六就開始排隊，這次預購的是S25 Ultra 16GB+1TB鈦黑版本，並獲得新台幣1元加價購智慧滾筒洗衣機的頭香優惠。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，台灣預購成果開紅盤，較前一代同一時期區間有雙位數成長，預估Galaxy S25旗艦系列將較前一代成長2成，並推動台灣AI手機滲透率攀升，觀察到台灣三星用戶最偏好的AI功能主要為搜尋圈、翻譯助理與筆記智慧助理。

台灣三星觀察，這一次三星智慧館與三星商城預購表現，機種方面，S25 Ultra占比達約8成，超大容量1TB版本開放預購1小時即全數銷售一空，進一步觀察顏色喜好，S25 Ultra以「鈦空藍」最受喜愛，銷售占比達4成；S25+、S25以「冰藍」為主要選擇、占比逾3成，「深海藍」以近3成占比緊追在後。

觀察整體S系列銷售組成，陳啓蒙表示，約有75%來自舊機升級、25%是他牌轉換，而在舊機用戶中，前一代用戶占2至3成，前三代、前四代用戶約有60萬至70萬活躍用戶，盼持續催生舊代用戶換機。

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陳啓蒙也指出，觀察現在手機用戶換機週期，已從過去36個月縮減至約30個月，希望溝通AI功能、舊機用戶口碑效應與通路合作方案共同帶動換機潮。

針對三星智慧館展店策略，陳啓蒙表示，通路數從原先60家，至2024年底已展店至80家，今年將持續展店計畫，並重點經營百貨商圈據點，目標未來自有通路占整體銷售25%以上。（編輯：林家嫻）1140211

陳啓蒙
三星：S25在台銷量估增2成 AI手機滲透率拚25%
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