富采：消費性產品比重降低 今年營收逐季上揚

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（中央社記者潘智義台北21日電）富采控股董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，今年第1季相對穩健，因消費性產品比重降低，營收可望逐季上揚。

彭双浪說明，2024年第4季雖是傳統淡季，但提升價值產品比重，除結束旗下晶成的微機電業務，回到光電本業，控制成本費用，為使2025年加速整合一條龍服務的綜效，今天董事會再決議晶元光電與隆達電子合併。目前營運相對穩健，營收可望逐季上揚，今年資本支出將略增。

富采旗下晶元光電指出，第1季仍是照明產品淡季，但特殊照明、植物照明、工業照明業務全年可望成長，今年人工智慧個人電腦（AI PC）將帶動筆電需求，智慧穿戴裝置也偏正向樂觀。

晶元光電解釋，全年看好迷你發光二極體（Mini LED）非背光用途的直接顯示產品，而先進顯示技術微型發光二極體（Micro LED）也陸續導入終端市場，車用市場明年可望有進展。

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另外，晶電表示，因應網通產業需求，投入Micro LED在矽光子應用的研發，期盼可避免雷射耗電的缺點。

隆達表示，第4季為背光產品傳統淡季，雖然第1季工作天數少，但營運不差，中國市場需求是原因之一。車用產品受傳統淡季影響，需要時間發酵，但已接觸汽車供應鏈的龍頭廠商，布局歐美車廠，Micro LED可用於高級車款，迷你顯示器也可提供車用。（編輯：林家嫻）1140221