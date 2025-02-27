金融科技創新實驗案 金管會核准永豐金證辦股票禮品卡

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（中央社記者羅元駿台北27日電）睽違2年多再有業者申請金融科技創新實驗案，金管會今天核准永豐金證券申請辦理股票禮品卡實驗案，業者盼透過創新實驗案招攬新戶或吸引年輕人進入資本市場。

金管會創新處長胡則華今天在例行記者會指出，核准金融科技創新實驗的第10個案件，由永豐金證券以電子形式發行及販售股票禮品卡，核准後3個月內要開辦、實驗期為1年。

胡則華指出，此實驗是讓禮品卡的購買者可自行使用或贈送他人，股票禮品卡的持有者在登入永豐金證券的電子平台並輸入兌換序號碼後，即可將股票禮品卡的面額轉換為股票交易的可用資金，包括股票交割款、手續費、交易稅等。

胡則華說，業者申請試辦共有6種面額禮品卡，分別為新台幣100、300、500、1000、3000、5000元。購買股票禮品卡的人必須是永豐金證客戶，且兌換者也限永豐金證客戶，每個人最多可購買25萬元。另外，業者也設定客戶直購、企業購買目標共3萬5000人，兌換人數預期達3萬1500人。

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胡則華進一步指出，永豐金證券試辦股票禮品卡只限制在業者平台使用，永豐金證券也要對購買者做KYC（認識你的客戶），永豐金證券也設定相關標的、共241檔的台股與ETF。她指出，業者申請實驗是希望招攬新戶，或是吸引年輕人進入資本市場。

胡則華補充，上一次金融科技創新的實驗案為機器人理財，由永豐金證券與阿爾發投顧推出的「落實普惠金融的機器人理財服務」實驗案，於2021年2月26日申請、2022年10月25日完成實驗。（編輯：林淑媛）1140227