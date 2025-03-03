京站攜手西門子智慧節能 估年省100萬度電

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（中央社記者江明晏台北3日電）京站宣布，與西門子公司正式簽署合作專案，將透過西門子能源管理技術，改善空調設備、空調機房能效，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量。

京站今天發布新聞稿宣布，總經理王大政與西門子公司智慧基礎建設總監洪泰隆，正式簽署「京站台北店系統節能專案補助案」。

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京站說明，合作專案將採取兩階段執行，京站台北店將以智慧化能源管理與冰機房節能改善為核心，並參與經濟部商業服務業節能補助專案，採用西門子能源管理技術，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量、年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

京站表示，2024年至2025年制定完整節能策略，此次合作專案主要涵蓋兩大階段，第一階段自2024年5月至11月，為空調設備智慧管理，以優化能效；第二階段自2024年8月至2025年8月，為空調機房節能改善，透過空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增設變頻器。（編輯：蘇志宗）1140303