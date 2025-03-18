加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 產經

川普提名鮑曼任聯準會監管副主席 銀行可望鬆綁

2025/3/18 10:48（3/18 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普提名鮑曼（圖）出任聯準會下一任監管副主席。（路透社）
美國總統川普提名鮑曼（圖）出任聯準會下一任監管副主席。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天提名鮑曼（Michelle Bowman）出任聯準會（Fed）下一任監管副主席。外界認為，鮑曼傾向對銀行監管採取較為寬鬆的立場。

法新社報導，聯準會此一重要職缺須由聯邦參議院確認，目前參院由川普所屬的共和黨控制。

川普在他的社群媒體網站「真實社群」（Truth Social）貼文表示：「我很高興宣布，蜜雪兒『米基』鮑曼（Michelle 'Miki' Bowman）將成為聯準會新任監管副主席。」

他說：「過去4年，我們的經濟管理不善，是時候做出改變…米基（鮑曼）有解決這個問題的『訣竅』。」

鮑曼曾參與社區銀行事務，2018年經川普提名為聯準會理事。

鮑曼向來直言批評前任副主席巴爾（Michael Barr）為應對2007至2009年全球金融危機而採取的嚴格銀行監管措施。

聯準會監管副主席必須從聯準會7人理事會中提名，目前7人中由共和黨提名的理事僅有3位，分別是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、鮑曼與理事華勒（Christopher Waller）。

代表美國銀行業利益的美國銀行家協會（ABA）也迅速表態支持川普這項決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國銀行家協會主席尼科爾斯（Rob Nichols）在一份聲明中表示：「我們讚揚川普總統提名鮑曼理事擔任聯準會下一任監管副主席，籲請參院迅速批准她的任命。」

尼科爾斯補充說：「鮑曼理事自加入聯準會以來，向來倡導合理監管與貨幣政策。她行事縝密且有原則，了解各種規模的銀行在我們金融體系與經濟中所發揮的重要作用。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140318

#川普
#參院
#共和黨
#鮑曼
#聯準會
#聯準會
延伸閱讀
關稅戰經濟衰退疑慮股市續跌 川普：不擔心賣壓也未見衰退即將到來聯準會：美國企業預期川普關稅計畫將推高物價關稅重創美經濟？華爾街人士：川普導演衰退大戲
川普
美國聯邦航空總署署長人選 川普提名貝德福無國界記者組織：川普大砍美國之音等媒體 旗下記者安危堪慮
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：川普新世界秩序對美元地位形成考驗
23
更多編輯台推薦新聞：