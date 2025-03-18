川普提名鮑曼任聯準會監管副主席 銀行可望鬆綁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天提名鮑曼（Michelle Bowman）出任聯準會（Fed）下一任監管副主席。外界認為，鮑曼傾向對銀行監管採取較為寬鬆的立場。

法新社報導，聯準會此一重要職缺須由聯邦參議院確認，目前參院由川普所屬的共和黨控制。

川普在他的社群媒體網站「真實社群」（Truth Social）貼文表示：「我很高興宣布，蜜雪兒『米基』鮑曼（Michelle 'Miki' Bowman）將成為聯準會新任監管副主席。」

他說：「過去4年，我們的經濟管理不善，是時候做出改變…米基（鮑曼）有解決這個問題的『訣竅』。」

鮑曼曾參與社區銀行事務，2018年經川普提名為聯準會理事。

鮑曼向來直言批評前任副主席巴爾（Michael Barr）為應對2007至2009年全球金融危機而採取的嚴格銀行監管措施。

聯準會監管副主席必須從聯準會7人理事會中提名，目前7人中由共和黨提名的理事僅有3位，分別是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、鮑曼與理事華勒（Christopher Waller）。

代表美國銀行業利益的美國銀行家協會（ABA）也迅速表態支持川普這項決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國銀行家協會主席尼科爾斯（Rob Nichols）在一份聲明中表示：「我們讚揚川普總統提名鮑曼理事擔任聯準會下一任監管副主席，籲請參院迅速批准她的任命。」

尼科爾斯補充說：「鮑曼理事自加入聯準會以來，向來倡導合理監管與貨幣政策。她行事縝密且有原則，了解各種規模的銀行在我們金融體系與經濟中所發揮的重要作用。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140318