新壽與中正大學簽MOU 產學合作培育壽險人才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北21日電）新光人壽今天與中正大學簽合作備忘錄，將建立實務與學術連結育才平台，盼縮短學用落差，也將提供學生實務課程、企業參訪、實習及就業機會，充實壽險業未來所需的人才。

新光人壽今天發布新聞稿表示，與中正大學簽署產學合作備忘錄，由新壽董事長魏寶生及中正大學副校長詹盛如代表締約。

新壽指出，未來雙方將積極協作，建立實務與學術連結育才平台，希望縮短學用落差，提供學生實務課程、企業參訪、實習及畢業生就業機會，讓學生提早與職場接軌，達到學用合一的目標。

新壽介紹，將透過中正大學「紫荊不分系學士學位學程」適才適性的養成及跨領域的通才優勢，滿足保險業多元的人才需求，共同孕育未來產業發展能量。

新壽指出，近年保險業對各領域人才需求與日俱增，除了精算、資訊、風管、財務投資等專業人才，面對人工智慧（AI）數位時代來臨，公司對於數位管理及ESG企業永續人才也有高度需求。

透過 Google News 追蹤中央社

新壽指出，未來規畫由業師傳授實務經驗分享，讓學生深入瞭解壽險業務經營、商品設計、資金運用配置、人力資源及金融科技發展趨勢等課題，逐步充實未來所需人才。

新壽補充，長期重視青年培育，至今累計已與50餘所大專院校締結產學合作。（編輯：潘羿菁）1140321