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手機就是車票 一卡通「TWQR乘車碼」上線

2025/3/24 17:21（3/24 17:26 更新）
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一卡通與財金公司、公股銀行、中華郵政等共同推動交通乘車碼支付標準化，24日舉行記者會，宣布「TWQR乘車碼」正式上線。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
一卡通與財金公司、公股銀行、中華郵政等共同推動交通乘車碼支付標準化，24日舉行記者會，宣布「TWQR乘車碼」正式上線。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）一卡通與財金公司、公股銀行、中華郵政等推動交通乘車碼支付標準化，今天舉行記者會宣布「TWQR乘車碼」正式上線，未來乘客只要出示乘車碼就可搭乘各種交通工具。

一卡通公司今天於高雄捷運美麗島站舉辦「TWQR乘車碼」上線記者會，並邀請金融監督管理委員會副主任委員陳彥良等人見證，開啟「TWQR乘車碼」一碼通行全台的新里程碑。

一卡通公司表示，「TWQR乘車碼」由財金公司整合「QR Code共通支付標準」及交通部制定的「交通運輸票證二維條碼資料格式標準」，並透過「電子支付跨機構共用平台」，串聯起「銀行」與「電支機構」二大支付體系。

未來民眾只要使用平常慣用的支付APP，出示「TWQR 乘車碼」，就可搭乘各種交通工具，不用擔心忘記攜帶零錢、車票或卡片，掏出手機就能暢行無阻。

一卡通公司表示，首波啟用「TWQR乘車碼」服務的金融機構包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等9家金融機構。

民眾搭乘公車、捷運、輕軌、渡輪等交通工具時，先開啟手機付款APP，再點選乘車碼，並貼近讀碼設備輕鬆一掃，即可在高雄捷運、高雄輕軌、台中捷運、新北捷運，及各縣市合作公車、渡輪等大眾運輸，從帳戶直接扣款支付車資。

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一卡通公司表示，「TWQR乘車碼」於3月24日起，率先開放9家金融機構客戶使用，未來將逐步擴展至全台各大交通場域。

為吸引全台旅客搶先體驗，9家金融機構今年4月15日至12月31日起共同祭出優惠回饋，使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，只要掃碼支付票價成功，即可享每筆100%全額回饋。詳情可上各機構官網查詢。（編輯：孫承武）1140324

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