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台積電下挫22元 台股終場失守22200點下跌308點

2025/3/27 14:31（3/27 14:35 更新）
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台股27日開低走低，終場收21951.76點，下跌308.53點，跌幅為1.39%，成交值新台幣2638.98億元。（中央社檔案照片）
台股27日開低走低，終場收21951.76點，下跌308.53點，跌幅為1.39%，成交值新台幣2638.98億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北27日電）美國關稅政策反覆陰霾下，台股今天開低走低，終場收21951.76點，下跌308.53點，跌幅為1.39%，成交值新台幣2638.98億元。權王台積電今天重挫22元，收958元，鴻海下跌5.5元，收160.5元，創半年來低點，電子股承壓。

街口投信表示，美國總統川普預計4月2日公布對等關稅措施，政策不確定性與反覆，將持續牽動股市多空震盪。

電子股下跌1.89%、金融股由黑翻紅上漲0.03%，代表中小型股票的櫃買指數下跌1.35%。

今天大型權值股拖累台股表現，除了台積電和鴻海皆下跌之外，聯發科股價為1485元，下跌30元；廣達下跌6元，為246元。

國際銅價飆漲，今天銅價概念股表現亮眼；電子龍頭股下跌，AI人工智慧概念股承壓。

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美國總統川普擬對進口銅課稅，國際銅價因而飆漲，今天相關概念股表現亮眼，其中榮星盤中攻上漲停，並以漲停價20元作收，第一銅、億泰分別上漲5.03%、1.87%。

AI人工智慧概念股中，迎廣、緯穎、健策分別下跌6.12%、3.91%、3.51%。（編輯：林家嫻）1140327

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