川普宣布汽車關稅 亞洲車廠股價哀鴻遍野

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（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對並非在美國製造的汽車徵收關稅後，亞洲汽車製造商股價應聲走低。

美國財經新聞網CNBC報導，日本製車商豐田（Toyota）和本田（Honda）盤中分別下跌3.69%和2.91%；在墨西哥有兩家工廠的日產（Nissan）則下挫2.92%，馬自達汽車（Mazda Motor）重挫超過6%；三菱汽車跌4.9%。

在墨西哥有製造廠的韓國起亞汽車（Kia Motors）下跌2.76%。中國汽車製造商蔚來和小鵬汽車股價分別下挫3.94%和1.97%。

新關稅措施將於4月2日生效並於隔日開徵。白宮幕僚夏夫（Will Scharf）說明，這些關稅將適用於「外國製造的汽車和輕型卡車」，新關稅將於既有的關稅疊加。

夏夫估計，這些關稅預計每年將為美國帶來超過1000億美元（新台幣3.3兆元）新增收入。

汽車購買分析網站iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）說：「每一家在美國銷售汽車的製車商，都依賴全球供應鏈來獲取汽車零件，其中許多零件來自中國。」

他告訴CNBC：「這意味即使本田或豐田在美國組裝某款車型，來自中國的零件也會提高這些車輛的成本。」還說這些成本不是降低車商獲利，就是漲價轉嫁給消費者。

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布勞爾表示，在美國組裝的車輛也將受影響，但影響程度較低，取決於外國零件的組成比例。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上抨擊美國這項新的汽車關稅，強調歐盟將持續尋求協商解決方案，「同時維護自身經濟利益」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140327