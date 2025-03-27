加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 證券

川普宣布汽車關稅 亞洲車廠股價哀鴻遍野

2025/3/27 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對並非在美國製造的汽車徵收關稅後，亞洲汽車製造商股價應聲走低。

美國財經新聞網CNBC報導，日本製車商豐田（Toyota）和本田（Honda）盤中分別下跌3.69%和2.91%；在墨西哥有兩家工廠的日產（Nissan）則下挫2.92%，馬自達汽車（Mazda Motor）重挫超過6%；三菱汽車跌4.9%。

在墨西哥有製造廠的韓國起亞汽車（Kia Motors）下跌2.76%。中國汽車製造商蔚來和小鵬汽車股價分別下挫3.94%和1.97%。

新關稅措施將於4月2日生效並於隔日開徵。白宮幕僚夏夫（Will Scharf）說明，這些關稅將適用於「外國製造的汽車和輕型卡車」，新關稅將於既有的關稅疊加。

夏夫估計，這些關稅預計每年將為美國帶來超過1000億美元（新台幣3.3兆元）新增收入。

汽車購買分析網站iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）說：「每一家在美國銷售汽車的製車商，都依賴全球供應鏈來獲取汽車零件，其中許多零件來自中國。」

他告訴CNBC：「這意味即使本田或豐田在美國組裝某款車型，來自中國的零件也會提高這些車輛的成本。」還說這些成本不是降低車商獲利，就是漲價轉嫁給消費者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

布勞爾表示，在美國組裝的車輛也將受影響，但影響程度較低，取決於外國零件的組成比例。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上抨擊美國這項新的汽車關稅，強調歐盟將持續尋求協商解決方案，「同時維護自身經濟利益」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140327

#日本
#汽車
#范德賴恩
#歐盟執委會
#白宮
#亞洲
#關稅
#本田
#川普新政
夏夫
川普終止推廣紙吸管 稱塑膠吸管不會影響鯊魚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：