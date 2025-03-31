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台股重挫906點 融資餘額大減157億

2025/3/31 21:55
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（中央社記者潘智義台北31日電）由於台股今天一路重挫，連續跌破600點、700點、800點，收盤大跌906.99點，融資斷頭賣壓再度成為焦點。台灣證券交易所統計，今天融資餘額新台幣3003.14億元，較前一交易日大減157.08億元，較2月底減少239.7億元。

美國將在4月2日實施對等關稅，時序隨即將進入台灣的清明節連假，使不確定因素擴大，台股假前只剩2個交易日，法人認為，市場觀望氣氛濃厚，融資斷頭賣壓也不容小覷。

台股今天大跌906.99點，收在20695.9點，成交值新台幣4374.75億元。

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台積電今天融資餘額2萬5993張，較前一交易日減少172張；聯電今天融資餘額4萬2731張，較前一交易日減912張。

ETF融資餘額186萬4617張，其中元大台灣50今天融資餘額3074張，增加263張。（編輯：楊凱翔）1140331

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