加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

長聖：CDMO訂單看到2026年 4大技術平台驅動國際布局

2025/4/7 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北7日電）再生醫療公司長聖國際生技今天參加櫃買中心法人說明會，董事長劉銖淇表示，隨著再生醫療雙法推動及市場對細胞治療接受度上升，CDMO接單穩定成長，訂單能見度已延伸至2026年第1季，未來將拓展至跨國細胞委託製造合作。

劉銖淇表示，持續看好CAR-T、幹細胞、奈米與外泌體等4大平台的國際潛力，目前已與多家國際藥廠積極洽談授權合作，未來將以新藥授權與CDMO（委託開發與製造服務）現金流雙引擎，推進國際布局。

長聖耕耘細胞製劑CDMO業務，目前已與全台19家醫療機構合作，涵蓋自體免疫細胞、自體幹細胞等委託製造與製程開發項目。

google news透過 Google News追蹤中央社

長聖2024年營收新台幣9.33億元，年增23.6%；歸屬母公司業主淨利3.67億元，年減31.9%，每股純益4.55元。

劉銖淇說，隨著「再生醫療雙法」預計於今年施行，長聖將同步啟動新藥加速通關機制。若旗下細胞療法CAR001與應用於多發性硬化症（MS）治療的UMSC01，於二期臨床試驗IIa階段取得初步療效與安全性，可望申請臨時藥證，提前5至7年進入市場，實現商業化與授權並進。（編輯：張良知）1140407

#長聖
#劉銖淇
#再生醫療
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：