長聖：CDMO訂單看到2026年 4大技術平台驅動國際布局

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（中央社記者何秀玲台北7日電）再生醫療公司長聖國際生技今天參加櫃買中心法人說明會，董事長劉銖淇表示，隨著再生醫療雙法推動及市場對細胞治療接受度上升，CDMO接單穩定成長，訂單能見度已延伸至2026年第1季，未來將拓展至跨國細胞委託製造合作。

劉銖淇表示，持續看好CAR-T、幹細胞、奈米與外泌體等4大平台的國際潛力，目前已與多家國際藥廠積極洽談授權合作，未來將以新藥授權與CDMO（委託開發與製造服務）現金流雙引擎，推進國際布局。

長聖耕耘細胞製劑CDMO業務，目前已與全台19家醫療機構合作，涵蓋自體免疫細胞、自體幹細胞等委託製造與製程開發項目。

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長聖2024年營收新台幣9.33億元，年增23.6%；歸屬母公司業主淨利3.67億元，年減31.9%，每股純益4.55元。

劉銖淇說，隨著「再生醫療雙法」預計於今年施行，長聖將同步啟動新藥加速通關機制。若旗下細胞療法CAR001與應用於多發性硬化症（MS）治療的UMSC01，於二期臨床試驗IIa階段取得初步療效與安全性，可望申請臨時藥證，提前5至7年進入市場，實現商業化與授權並進。（編輯：張良知）1140407