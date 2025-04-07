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空巴：長榮航增購9架新機 待交機數42架

2025/4/7 18:21（4/7 18:31 更新）
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空中巴士宣布，長榮航空已簽約增購6架A350-1000長程客機與3架A321neo單走道客機，這項合約將長榮航空待交飛機總數增加至24架A350-1000與18架A321neo。（空中巴士提供） 中央社記者江明晏傳真 114年4月7日
空中巴士宣布，長榮航空已簽約增購6架A350-1000長程客機與3架A321neo單走道客機，這項合約將長榮航空待交飛機總數增加至24架A350-1000與18架A321neo。（空中巴士提供） 中央社記者江明晏傳真 114年4月7日
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（中央社記者江明晏台北7日電）空中巴士今天宣布，長榮航空已簽約增購6架A350-1000長程客機與3架A321neo單走道客機，這項合約將長榮航空待交飛機總數增加至24架A350-1000與18架A321neo。

空中巴士今天發布新聞稿指出，根據2025年3月宣布的承諾，長榮航空已簽約增購6架A350-1000長程客機與3架A321neo單走道客機。

長榮航空總經理孫嘉明表示，新機隊展現對永續航空發展的承諾，隨著長榮航空持續擴張機隊與航線網路，期待運用這些飛機的長程能力與效益強化市場地位。

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空中巴士表示，A350提供現有商用客機中最長的航程，與前代飛機相比耗油量與碳排放量減少25%，A350目前能使用含量比率最多達50%的永續航空燃油（SAF），空中巴士目標是在2030年使用含量比率100%的永續航空燃油。

空中巴士指出，A350家族已自全球60家客戶接到超過1360架訂單，目前有38家業者營運超過640架飛機，主要用於長程航線；A321neo可將耗油量降低25%，自從2016年推出以來，A321neo已自超過90家客戶獲得6800架以上訂單，市占率超過8成。（編輯：楊蘭軒）1140407

#空中巴士
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