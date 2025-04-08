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川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
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中國央企出手護盤 A股三大指數全面收紅

2025/4/8 17:08（4/8 17:20 更新）
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中國股市示意圖。（路透社）
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（中央社台北8日電）美國對等關稅威脅下，中國A股昨天大跌，多家中國央企昨天深夜起相繼宣布進場護盤後，A股三大股指今天全面收紅，上證指數漲1.58%，收3145.55點；深證成指漲0.64%，收9424.68點；創業板指漲1.83%，收1840.31點。

綜合財聯社等陸媒報導，個股今天漲多跌少，逾100檔個股漲停。成交金額方面，滬市成交金額人民幣7301.66億元，深市成交金額8954.77億元，兩市合計成交金額1.63兆元，較前一交易日明顯放量。

在美國對等關稅政策陰影下，A股昨天收盤大跌，上證指數重挫7.34%，深證成指下跌9.66%，創業板指收跌12.5%。

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面對股市重挫，中國「國家隊」集體表態增持A股。中央匯金公司有關負責人提到，將持續發揮好資本市場「穩定器」作用，該出手時果斷出手，中央匯金公司將堅定增持各類市場風格的ETF，加強增持力度，平衡增持結構。

中國國務院國資委也表示，全力支持央企控股上市公司不斷加大增持回購力度。中國人民銀行（央行）今天則在陸股開盤前公布新聞稿稱，人行堅定支持中央匯金公司加大力度增持指數型股票基金（ETF），並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。（編輯：周慧盈/邱國強）1140408

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