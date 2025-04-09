美國對等關稅衝擊 織襪業籲政府補助關稅保訂單

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（中央社記者鄭維真彰化縣9日電）美國對等關稅衝擊，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞今天表示，銷美比例約54%，有製造廠接到暫緩出貨通知，盼政府直接補助關稅差額保住訂單，否則難以撐下去。

黃翠霞接受中央社記者電訪指出，目前公會會員約90家，若加上未入會的小型業者估計逾百家，台灣織襪銷往美國比例約54%。

對於美國對台課徵對等關稅32%，黃翠霞表示，依品相不同，若再加上原本關稅，最高關稅可能達50%以上；現在有客戶已要求暫緩出貨，4月先觀察，看台美談判後會不會降關稅。

黃翠霞說，有客戶希望訂單打折，等於關稅要由織襪廠吸收，但織襪利潤幾乎都在2成以下，價格難有下跌空間，業界大喊吃不消，以現在情況，政府要協助產業升級或轉型緩不濟急，建議直接補助關稅最實際，先讓大家保住訂單。

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樂活襪之鄉博物館經理江姵槿說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，工廠內銷與外銷比例轉為8比2，外銷以美國為主，原本就經營不易，這次關稅衝擊更是雪上加霜。

江姵槿表示，7日原訂有7輛遊覽車旅客要來觀光消費，當天只剩2輛車來，一問之下才知對方受股市影響，臨時取消購物行程改去賞花；今天也有消費者稱股票下跌，最近要節省，不要買太多襪子，估計未來民生用品內需市場可能也會受影響。（編輯：郭諭儒）1140409