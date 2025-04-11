搜尋電腦版Line竟有假網址 下載恐釀個資外洩

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（中央社記者潘智義台北11日電）網路資安廠商趨勢科技今天表示，有駭客集團將木馬程式假冒LINE電腦版應用程式，伺機展開攻擊。當民眾透過網路搜尋「電腦版Line」等關鍵字，可能出現假的下載網址，若不慎誤信安裝，電腦就有可能遭植入惡意木馬程式，導致個資外洩或裝置被控制。

趨勢科技提出3點建議，再三留意網址正確性、善用資安工具阻擋查證、確保病毒碼更新，方能即時避免裝置遭受惡意連結或惡意程式侵害。

趨勢科技說明，木馬程式這類的惡意攻擊一直是駭客慣用的攻擊手法，過去就曾有不肖份子將木馬程式包裝成熱門APP，或知名搜尋引擎等誘使民眾受騙上當。近期發現一款針對台灣使用者的木馬程式攻擊正在網路上流竄，駭客集團將木馬程式假冒為LINE電腦版應用程式，當民眾搜尋「電腦版 Line」，可能會在搜尋結果的第一頁看到仿造的假網址，例如www[.]linec-tw[.]OOO，或是line-chinese[.]OOO、line-tw[.]OOO、windows-line[.]OOO等。

由於這類的網頁內容大多為繁體中文，顯示這起攻擊針對台灣的使用者。一旦民眾點選假冒網站，下載假的LINE安裝程式，電腦便會被植入惡意木馬程式，將可能導致個資外洩、駭客取得裝置的存取與控制權，甚至感染到其他連線裝置等嚴重後果。

趨勢科技提出以下3招防範，首先使用官方網站下載應用程式。民眾在下載安裝應用程式時，務必確保網址來源為官方網站。若使用網頁搜尋，應仔細檢查網址正確性，避免誤點惡意連結、下載到偽造程式。

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其次，善用專業資安工具防範威脅。近年AI人工智慧技術發展，讓網路上的內容真偽更加難辨，趨勢科技建議民眾透過專業資安工具如PC-cillin 2025強化電腦、手機、平板等裝置的防護力，第一時間阻擋惡意連結及程式，或在手機上安裝AI防詐達人查證抵禦來自簡訊、電話、視訊通話、電子郵件和社群媒體等最新詐騙手法。

最後，確保裝置病毒碼更新。面對快速多變的網路威脅，民眾應定期檢查防毒軟體的病毒碼是否更新至最新版本，以提高裝置的安全性。（編輯：楊凱翔）1140411