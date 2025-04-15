應對關稅議題 蘇姿丰：曾和美國政府討論製造研發策略

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（中央社記者吳家豪、張建中台北15日電）輝達結盟台廠布局美國製造，掀起供應鏈話題。超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天表示，超微是美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項；她已與美國政府討論過超微製造和研發策略，超微也會與所有夥伴探討長期製造策略及短期措施，以應對不確定性。

蘇姿丰今天晚間在台北文華東方酒店宴請客戶及供應商，包括群聯執行長潘健成、台達電董事長鄭平、仁寶董事長陳瑞聰、英業達董事長葉力誠、和碩共同執行長鄭光志、聯華神通集團董事長苗豐強、緯創總經理林建勳等多名科技業高層與會，但入場時均快步通過，低調未受訪。

蘇姿丰約晚間6時40分現身接受媒體採訪，她首先提到，今晚有許多好朋友及好夥伴齊聚，她非常期待會面。今天是非常忙碌的一天，她與生態系所有夥伴和客戶交流，探討在不同領域如何緊密合作，一起討論共同應對各個領域的挑戰，並在適當時機支持客戶。

媒體關注是否曾與美國政府洽談降低關稅，蘇姿丰回應，超微向來積極與美國政府、客戶及供應鏈夥伴溝通，這一點相當重要，因為半導體供應鏈很複雜，她已與美國政府討論過超微的製造和研發策略。

輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造商合作，首度在美國設廠生產人工智慧（AI）超級電腦，成為美國總統川普（Donald Trump）推動製造業返美的最新案例。

談到美國製造議題，蘇姿丰表示，有許多事情必須考量，也要緊盯關稅狀況。超微是全球化企業，擁有全球化供應鏈，身為美國公司，美國製造當然是關鍵優先事項（key priority）。

她進一步指出，超微現在有許多客戶，也有強韌的供應鏈夥伴網絡，超微會與所有夥伴共同探討如何應對某些不確定性，包括評估長期製造策略，以及短期可以採取哪些措施來確保持續支持客戶。

媒體提問是否擔心美國總統川普可能對半導體進口加徵關稅，蘇姿丰表示，當檢視各項因素之後，她認為關鍵點在於半導體對全世界相當重要，超微是美國公司，願意支持美國政府，但在評估美國製造時，也要考慮全球化供應鏈。

談到是否有意保留超微旗下伺服器製造廠ZT的美國廠區，而非出售給其他公司，蘇姿丰表示，很高興最近完成ZT收購案，超微一直以來都希望與ZT製造部門保持緊密的合作關係，但現在超微已有許多製造夥伴，「我們確實希望為ZT製造部門找一個策略性夥伴」。

她強調，在未來3到5年，包括高效能運算、AI、個人電腦（PC）和電競領域都有許多機會，令人感到興奮。

在被問到這次預計在台灣停留幾天，蘇姿丰說，她是在週日抵達台灣，預計明天前往日本，這趟是非常好的訪問行程。

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台北國際電腦展即將於5月登場，蘇姿丰表示，因為有其他的事情要忙，所以不會參加今年的電腦展，也因此她這次提早來台灣，確保能夠與重要的合作夥伴交流。

至於是否曾經去過台灣的夜市，蘇姿丰說，台灣的食物很好，但她總是很忙，沒有太多時間去。（編輯：張良知）1140415

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰15日晚間宴請供應商，多名科技業高層出席。圖為仁寶董事長陳瑞聰。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰15日晚間宴請供應商，多名科技業高層出席。圖為聯華神通集團董事長苗豐強。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰15日晚間宴請供應商，多名科技業高層出席。圖為緯創總經理林建勳。中央社記者吳家豪攝 114年4月15日