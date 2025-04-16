台股下挫 新台幣小貶連2黑收32.52元

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國關稅政策難料，經濟前景不明的情況下，金融市場陷入整理，台灣股匯市今天同步下挫，台股下跌389.67點，新台幣震盪翻黑，收盤小貶0.4分收32.52元，匯價連2黑，台北及元太外匯市場總成交金額明顯收斂至16.97億美元。

美國總統川普的半導體關稅政策反覆且發展難以預料，打擊投資人對美元資產信心，美元指數失守100大關，持續低檔震盪，非美貨幣順勢反彈，今天亞幣普遍走揚，但人民幣、新台幣相對疲軟，雙雙貶值。

新台幣兌美元今天開盤價為32.51元，全日走勢震盪，匯價陷入窄幅波動，最高32.488元、最低32.525元。

央行統計，美元指數今天下跌0.08%，日圓強彈0.84%，韓元升值0.25%，新加坡幣升值0.14%，人民幣及新台幣走弱，分別貶值0.12%及0.01%。

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外匯交易員說明，對等關稅的利空衝擊逐漸鈍化，首波資金出逃及停損海外投資部位的匯回力道告一段落，交易量能在前幾日衝出史上第6大量後，近2日持續縮水，回歸盤整格局。

外匯交易員接著指出，雖然關稅利空籠罩，外資今天加大賣超台股力道，若於匯市匯出，不利新台幣匯價，但美元指數低檔盤旋，加上過去一週新台幣升勢猛烈，出口商眼見匯價急升，心急如焚，轉為積極拋匯，也將為新台幣提供支撐；估短線新台幣於32.5元價位附近整理，後續則視川普談話、關稅進展而定。（編輯：楊凱翔）1140416