企業資金需求減、新台幣升值 國銀4月放款僅增328億

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（中央社記者羅元駿台北5日電）金管會今天公布，4月本國銀行放款僅月增新台幣328億元，與3月月增4721億元相比大幅縮水。官員分析，主要是3月底企業有作帳行情的資金需求，4月需求減少，加上新台幣升值的影響。

金管會在今天例行記者會公布，截至2025年4月底，38家本國銀行存款餘額達59兆9162億元，較3月的59兆9457億元，減少295億元。

金管會銀行局副局長王允中說明，4月底存款餘額減少295億元，主因是新台幣升值影響，外匯存款減少，以及企業因應關稅戰提前拉貨及支付貨款導致。

38家本國銀行4月放款餘額則為43兆2650億元，較3月僅增加328億元，整體國銀存放比為72.21%。

觀察單月放款用途別，以購置不動產月增562億元最多，其次是購置動產月增268億元，企業投資月增41億元；週轉金則是月減543億元。

王允中分析，週轉金月減原因是公營事業、民營事業3月底因季底作帳，資金調度需求較多，但4月需求減少、還款增加，再加上新台幣匯率升值的影響。

王允中補充，整體放款餘額、國內總分行放款餘額、個人放款餘額、企業投資餘額、購置不動產放款餘額以及購置動產放款餘額均創歷史新高。

金管會今天同步公布2025年前4月本國銀行稅前盈餘達1908.5億元，創歷史同期新高。

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王允中說，主要是利息淨收益、手續費淨收益增加；不過受股匯市行情影響，投資及其他淨收益下滑，抵銷部分增幅。

其中，國內總分行（DBU）今年前4月稅前盈餘1344.9億元、年減6.3%；海外分行前4月稅前盈餘233.3億元，年增2.3%；大陸地區分行前4月稅前盈餘為10.7億元，年減50.8%；國際金融業務分行（OBU）前4月稅前盈餘為319.5億元，年增109.4%。（編輯：林家嫻）1140605