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台積電領漲 台股早盤漲逾200點收復22000點

2025/6/10 09:17（6/10 09:27 更新）
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台股10日早盤上漲逾200點，台積電勁揚20元。（中央社檔案照片）
台股10日早盤上漲逾200點，台積電勁揚20元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北10日電）美股主要指數9日大多收漲，台股今天開高，早盤最高來到22003.74點，上漲逾200點。權王台積電領漲，開盤勁揚20元，股價達1025元。

其他權值股方面，鴻海上漲1.5元，為156元，聯發科早盤上漲30元，為1315元；廣達上漲3元，為279元。

電子類股指數上漲1.3%、金融類股指數下跌0.2%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.75%。（編輯：楊凱翔）1140610

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