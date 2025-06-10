台積電領漲 台股早盤漲逾200點收復22000點
2025/6/10 09:17（6/10 09:27 更新）
（中央社記者何秀玲台北10日電）美股主要指數9日大多收漲，台股今天開高，早盤最高來到22003.74點，上漲逾200點。權王台積電領漲，開盤勁揚20元，股價達1025元。
其他權值股方面，鴻海上漲1.5元，為156元，聯發科早盤上漲30元，為1315元；廣達上漲3元，為279元。
電子類股指數上漲1.3%、金融類股指數下跌0.2%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.75%。（編輯：楊凱翔）1140610
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