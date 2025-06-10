昇達科：首季低軌衛星營收近57% 客戶6/13發射第2批

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（中央社記者潘智義台北10日電）微波、毫米波高頻通訊元件製造商昇達科技今天在股東會表示，近年積極投入低軌通訊市場，成功切入國際領導廠商供應鏈，成為具指標性的關鍵零組件合作夥伴，今年第1季營收中，來自低軌衛星客戶營收占比接近57%，可說是台廠中低軌衛星成分最高的一家公司。

昇達科表示，最大客戶於4月28日成功完成首批衛星發射後，約6週的時間進行各項通訊測試，預期客戶測試順利，已排定6月13日進行第2批衛星發射，由近期新增多筆高額訂單，客戶啟動建置已更明朗，整體待出貨訂單仍維持高檔水準，預期下半年的營運動能將進一步攀升。

昇達科指出，除既有客戶持續追加訂單外，數家新開發的國際客戶也啟動產品驗證與試產流程，產品與製程技術競爭力獲高度肯定，這些新開展的業務也都具有未來可期的商機。

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隨著全球衛星通訊產業進入商轉階段，包括SpaceX、亞馬遜Kuiper等國際業者陸續完成衛星部署初步規模，帶動對通訊關鍵零組件的需求快速提升。市場研究機構預估，未來10年低軌衛星市場規模將呈現倍數成長，相關零組件、地面設備及服務的需求也將隨之飆升。

昇達科認為，這波趨勢為台灣的供應鏈帶來巨大的機會，尤其是在高頻通訊與射頻（RF）關鍵技術領域，台灣廠商在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色。（編輯：張均懋）1140610