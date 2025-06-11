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致新：客戶需求依然熱絡 面板和筆電穩定

2025/6/11 11:58（6/11 12:06 更新）
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致新11日召開股東常會，董事長吳錦川會後受訪表示，目前客戶需求依然熱絡，包括面板和筆記型電腦產品需求皆維持穩定。中央社記者張建中攝 114年6月11日
致新11日召開股東常會，董事長吳錦川會後受訪表示，目前客戶需求依然熱絡，包括面板和筆記型電腦產品需求皆維持穩定。中央社記者張建中攝 114年6月11日
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（中央社記者張建中新竹11日電）電源管理晶片廠致新科技董事長吳錦川今天表示，第1季營運表現優於預期，4、5月業績也有不錯表現，目前客戶需求依然熱絡，包括面板和筆記型電腦產品需求皆持穩。

致新今天召開股東常會，吳錦川會後受訪說，目前關稅尚未確定，大環境具有不確定性，不過，客戶需求超乎預期強勁。

吳錦川表示，致新第1季營收新台幣21.58億元，高於預期，4月營收7.8億元，5月營收7.74億元，也都有不錯表現。致新累計前5月營收37.12億元，年增11.17%。

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他說，觀察目前客戶需求依然熱絡，包括面板和筆記型電腦產品需求皆維持穩定。其中，面板方面，受惠利基應用市場逐漸擴大。

至於DDR5電源管理晶片方面，吳錦川表示，致新以桌上型電腦應用市場為主，隨著DDR5市場滲透率提升，相關電源管理晶片產品出貨同步增加。（編輯：楊蘭軒）1140611

#吳錦川
#致新
#電源管理晶片
吳錦川
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