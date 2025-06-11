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主計總處：去年33.9%廠商調薪 今年有望創25年新高

2025/6/11 19:18（6/11 19:53 更新）
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主計總處今天發布事業人力僱用狀況調查統計結果，去年調升薪資廠商占33.9%。圖為台北南港軟體園區上班族。（中央社檔案照片）
主計總處今天發布事業人力僱用狀況調查統計結果，去年調升薪資廠商占33.9%。圖為台北南港軟體園區上班族。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北11日電）主計總處表示，統計至今年3月，今年已經調升或預計調升經常性薪資的廠商占32.5%；而去年調升薪資廠商占33.9%，為近24年來新高。主計總處指出，美國關稅仍存不確定性，但看好今年調薪廠商占比優於去年，有望創下25年最佳表現。

主計總處今天發布事業人力僱用狀況調查統計結果。截至今年3月底，今年已經調升或預計調升經常性薪資的廠商占32.5%，尚未決定者占37.9%，不調整的廠商占 29.6%。

113年調升經常性薪資的廠商占33.9%，年增3.2個百分點；調薪的員工人數占40.2%，年增2.2個百分點。若加計年資晉級加薪情形，調升薪資的廠商占38.4%。

外界關注薪資調整代表景氣好轉，還是短暫的拉貨潮效應。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受美國關稅政策影響，需求端提早備貨，如果90天暫緩期過後關稅稅率偏高，勢必影響需求，下半年景氣不一定會像上半年樂觀；但若關稅稅率沒那麼高，影響消費端的程度有限，估計變動就不會太大。

譚文玲表示，截至今年3月底統計，已經調升和預期調升的廠商比例雖然比去年全年低，下半年仍存在美國關稅政策不確定因素，但上半年廠商利潤和營收增加，有機會和員工分享，樂觀看待今年全年廠商調薪比例可能超越去年。

譚文玲表示，去年調薪廠商比例33.9%為民國90年以來近24年新高紀錄；去年調薪員工人數占40.2%，為民國100年、近14年來新高，是有相關統計以來最佳表現。

根據可複選的調查顯示，譚文玲指出，去年廠商調薪考慮因素包含員工個人表現（50%）、最低工資調整（39.2%）、營利狀況較佳（36.8%）。

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就部門別觀察，工業部門有36.5%廠商調升經常性薪資，高於服務業部門的32.8%；若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為41.5%，高於服務業部門37.2%。

調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為46.8%，亦高於服務業部門的35.8%。（編輯：張良知）1140611

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