台積電貼息收最低1045元 台股跌182點櫃買指數收漲
2025/6/12 14:27
（中央社記者潘智義台北12日電）大型權值股今天走跌，台積電除息行情失靈，跌15元收在最低點1045元，台股受波及收跌182.28點。新台幣盤中急升，資金流入股市，非權值科技股仍有不少表現強勢。
加權指數終場收在22287.82點，下跌182.28點，成交值新台幣3386.22億元。
櫃買指數收盤漲0.76點，達234.77點，成交值1154.16億元。
台積電今天貼息，跌15元收1045元；聯發科跌30元，收1285元；但鴻海漲1.5元至157.5元；廣達收286.5元，上揚1.24%；緯創收116.5元，漲1.3%。
光通訊共同封裝（CPO）題材持續增溫，矽光子概念股昨天全面走強，今天續漲，聯鈞收204.5元，漲10元，漲幅5.14%；聯亞漲10元，收326.5元，漲幅3.16%；波若威漲2元至183.5元，上揚1.1%；不過，上詮由紅翻黑，跌2元，收246元，跌幅0.81%。
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群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，美股下跌，台股在年線約22300點附近震盪，雖然指數下跌，大型權值股下挫，但非指數強勢股續強，近兩個月未漲到的個股落後補漲，代表市場偏向樂觀；加上新台幣匯率強升，即便指數持續震盪，資金行情仍有助台股熱絡。
曾炎裕指出，由於各國政府紛紛投入大型資料中心建置，人工智慧（AI）概念股仍是主流，即便台積電下跌，還有其他股票輪動。（編輯：楊凱翔）1140612
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