兼顧善終和遺愛人間 衛福部倡無心跳器捐

生死緣植愛系列報導5（中央社記者陳偉婷台北21日電）近萬人等待器官移植，但器官來源有限，衛福部推動無心跳器捐，讓末期病人可不經腦死判定達成善終和遺愛人間的心願。然而上路1年僅12名無心跳器捐者，這是因為有技術挑戰。

根據財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，今年大愛器官捐贈總人數為142人，共有456人接受大愛器官或組織移植，至今有9738人等著器官/組織移植。

器官移植是需要慎重看待的嚴肅議題，為了避免出現爭議，人體器官移植條例明訂，醫師自屍體摘取器官施行移植手術，必須在器官捐贈者經診治醫師判定病人死亡後進行，死亡需經腦死判定，有相當嚴謹的執行程序，許多病人撐不過腦死判定過程，無法器捐。

為了減少器官來源少、等候移植時間長的問題，衛生福利部在民國106年12月建立心臟停止死亡後器官捐贈作業參考指引，希望臨床醫師除了腦死判定外，多一個無心跳器捐的選擇，也讓無法進行腦死判定者，有機會遺愛人間。

醫事司長石崇良受訪時表示，過去只有腦死捐贈，腦死病人以意外居多，病人數量本來就相對受限。心臟死亡也是判定死亡的一種方式，如果末期病人又有意願器捐，利用無心跳判定方式，增加許多潛在的捐贈者。

有些民眾會疑惑，如果想要善終，不希望臨終前強加痛苦，是否與器捐的做法相違背；石崇良說，無心跳器捐也是兼顧善終和遺愛人間的雙贏做法，不會在病人身上強加不必要的管路、及侵入性治療，且在心跳停止5分鐘後才開始器捐作業。

不過，無心跳器捐自106年底上路至107年底，共有12名捐贈者，捐出肝臟7例、24例腎臟及18例眼角膜。捐贈者偏少的關鍵，在於醫療技術層面問題仍有瓶頸。

高雄榮民總醫院安寧病房主任薛光傑表示，腦死病人雖然腦部沒有功能，但身體循環還在進行，器官仍保持活性；心跳停止可作為判定死亡的方式。

但無心跳器捐困難度在於，當末期病人瀕死，心臟跳動緩慢，收縮壓開始慢慢降低，當低於50毫米汞柱時，身體進入「溫缺血」狀態，器官開始缺氧、缺血，當溫缺血持續2小時以上，器官就會衰敗，就算取下也無法再移植。

無心跳器捐就像是跟時間賽跑。薛光傑說，幾個月前曾遇過一名末期個案，有意願器捐，但他進入溫缺血狀態約1個多小時，都仍可測到微弱心跳，就算病人想要器捐，醫療團隊也只能靜觀其變。

薛光傑說，一直等到這名病人完全無心跳，又必須等5分鐘，確認心跳都沒有恢復時，已過了近2個小時，移植醫師與團隊評估器官狀況，認為溫缺血時間已達臨界點，器官狀況不適合捐贈，最後以失敗告終。

「符合無心跳器捐資格的病人，並沒有想像中這麼多。」器捐中心執行長江仰仁受訪時說，無心跳器捐的立意很好，希望增加器官來源，對等候器官的人來說，「多一個捐贈就是多一個希望」。

但不可能指望開放無心跳器捐後，大愛器官數就會明顯增加，江仰仁指出，而且末期病人的器官也可能會有衰敗問題，並不是都能使用。

他說，臨床目前仍以腦死判定為主，無法做腦死判定，才用無心跳器捐。因維持病人器官活性是無心跳器捐重大挑戰，技術本身相當困難，目前能施做的醫院也以醫學中心為主，因開刀速度要夠快，且要有加護層級的醫院才能順利運作。

器捐中心擬定無心跳器捐操作模式和教學DVD，江仰仁表示，指引有助各醫院能盡快熟練，唯有醫療團隊都習慣無心跳器捐的模式，才有可能及早找到潛在捐贈者，並提供明確資訊給病患及家屬，讓相關政策能順利推展。

在所有器官中，等候名單最長的是腎臟，有超過7500人希望換一顆新的腎臟，免除終身透析的惡夢；也有1107人需要換肝、847人等候眼角膜才能重見光明。有184人需要換心，免於末期心衰竭的威脅；有120個人等候換胰臟、52人等待換肺，還有6人需要腸移植。

衛福部為了增加腎臟移植，也開放活體腎臟配對交換捐贈新制，讓有意捐腎的家屬，若跟病人無法配對，可與其他也想換腎的家庭交叉比對，增加配對機率。不過，同樣礙於各醫院技術水準不一，目前雖然有家庭登錄，但沒有醫院啟動配對程序。（編輯：陳清芳/李亨山）1080621