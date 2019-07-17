呼應生技政策 新光醫院再送7件細胞治療計畫

（中央社記者張茗喧台北17日電）國內細胞治療發展如火如荼，新光醫院今天宣布將再送7件細胞治療計畫，包括治療退化性關節炎、實體癌、中風及脊髓損傷等適應症，呼應總統蔡英文推展生技產業政策目標。

衛生福利部去年9月公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文（簡稱特管辦法），開放6項細胞治療技術；截至目前共有26家診所及醫院提出申請，申請的案件數共有57件。

2019亞洲生技大會將於25日登場，新光醫院今天宣布將與台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司簽署合作備忘錄（MOU），聯手展出基因檢測智慧平台以及精準醫療個案管理平台，未來也將針對癌症、神經方面疾病推出細胞治療計畫。

新光醫院精準醫學中心副主任林致凡指出，癌症患者一旦發現轉移、無法單以手術治療時，就會由專科醫師轉介給血液腫瘤科醫師，進行放療、化療、免疫療法等全身性治療，當這些療法都無法有效控制病情時，細胞治療可能就是患者最後一根救命稻草。

林致凡解釋，癌症患者的細胞治療以免疫細胞為主，按照現行法令規定，醫療團隊只能將患者的免疫細胞取出，培養出大量細胞後再注射回去，由於癌症患者免疫系統已經相當脆弱，單靠免疫細胞根本不足以殺死癌細胞，應同時搭配化療、標靶藥物進行組合式療法，增加治療效果。

至於神經方面細胞治療，主要適應症為缺血性中風患者，林致凡說，醫療團隊會將患者幹細胞培養出來，開顱進行顱內注射到神經受損的部位，幹細胞會分泌生長因子，活化腦部神經，約有6到7成癱瘓的患者注射半年後，四肢可恢復活動。

林致凡指出，目前新光醫院共有3件細胞治療計畫正由衛福部審議當中，包括1件退化性關節炎和2件實體癌，未來將陸續推出約7件細胞治療計畫，治療退化性關節炎、實體癌、中風及脊髓損傷等適應症，盼造福更多患者。

新光醫院副院長洪子仁表示，去年特管法通過以後，台灣成為亞洲少數開放細胞治療的國家，因此新光醫院1月也成立精準醫學中心，並積極推動多項細胞治療計畫，呼應蔡總統發展生技業的政策。（編輯：卞金峰）1080717