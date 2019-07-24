久坐久站易靜脈曲張 多運動多吃抗氧化食物

（中央社記者陳偉婷、實習記者陳姿靜台北24日電）久坐久站或缺乏運動，長期下來可能靜脈曲張，尤以女性發生率為高，嚴重者下腿沉重、走路無力甚至不願行走。醫師建議，避久坐、多運動、多吃抗氧化食物可預防。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振今天在記者會表示，人類會發生靜脈曲張是因下肢靜脈回流對抗地心引力的結構出現障礙。靜脈回流要靠小腿肌肉和大腿肌肉、皮下筋膜的擠壓，長時間靜坐、站立不動就沒有擠壓功能，血液無法順利回流。

靜脈曲張的發生率女性約4成，男性約25%至30%。高風險族群包含遺傳因素造成靜脈容易擴張及瓣膜無力、懷孕、肥胖、腹大腹壓增大引起。女性因月經來前靜脈容易擴張，另有許多人因職業因素必須久站、久坐。

游堂振說，常見的靜脈曲張症狀如腿上血管浮出如蜘蛛網、下腿沉重、水腫、疼痛腫脹，甚至有些人走路無力、不願意走路，都可能是因靜脈曲張引起，應及早到靜脈血管外科評估、接受治療。

曾有病人自訴關節痛，但檢查發現，是因關節下方有靜脈曲張引起不適；也有長者自認肌少症、難行走，但其實也是靜脈曲張的問題。若靜脈曲張嚴重而不治療，也可能因血液循環不好發生潰瘍或導致蜂窩性組織炎反覆發生。

游堂振建議，靜脈曲張可預防，多運動能使靜脈功能正常，多吃抗氧化食物延緩血管管壁鬆弛、增加彈性，且避免久坐、久站。若因工作難以避免，可在白天上班時穿上彈性襪，增加腿部壓力，使血液有動力回流；但晚上睡覺就不須再穿，因平躺時腿部與心臟位置持平，無助血液回流。若狀況嚴重者，可考慮手術治療。（編輯：張芷瑄）1080724