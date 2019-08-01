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首頁 / 生活

台大醫院新院長 急診專家陳石池真除

最新更新：2019/08/01 10:41
台大醫院1日舉行院長交接典禮，新任院長由代理院長陳石池真除。（中央社檔案照片）
台大醫院1日舉行院長交接典禮，新任院長由代理院長陳石池真除。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北1日電）台大醫院今天舉行院長交接典禮，新任院長由代理院長陳石池真除，副院長除原任的余忠仁、王亭貴、江伯倫外，新上任者為吳明賢、賴逸儒。

台大醫院院長自前任院長何弘能1月屆齡退休後，由專精急診的副院長陳石池暫代院長至今年7月31日，正式院長人選備受外界矚目。

台大醫院上午舉行院長交接典禮，第15任院長由陳石池真除。另有2名新上任的副院長，為原內科部主任吳明賢、原門診部主任賴逸儒。

台大醫院官方網站已更新最新人事資料，陳石池在「院長的話」中指出，台大醫院不能自滿於現況，要更加團結、更加努力，凝結內部力量，同時結合國內外友好醫院，繼續培養醫療優秀人才，培育醫界領導精英。

陳石池表示，將利用台灣大學和台灣大學醫學院的優勢，結合人工智慧發展創新性教學和研究，秉持以「病人為中心」的醫療服務理念，提升台大醫院和全國的醫療品質，進而促進全民健康，回應民眾期望，同時領導台灣醫界，達到醫界典範的願景，並建立台大醫院的歷史定位，並讓台大醫院成為世界一流的大學附設醫院。（編輯：陳清芳）1080801

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