花蓮韓國直航新添包機 10月中將往返2航次

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）繼花蓮縣政府與韓國航空公司合作推出定期航班後，花蓮市公所也與姐妹市韓國蔚山廣域市促成雙方首次包機直航，預計提供2航次往返航班，為10月份花蓮至韓國旅遊再添一選擇。

花蓮市公所發布新聞稿指出，花蓮市與蔚山廣域市締盟姐妹市38年，雙方就直航包機討論達成共識，蔚山廣域市長宋哲鎬同意以花蓮為觀光定點，暫定由釜山航空負責包機，目前正進行向交通部申請程序，首班直航可望10月中啟航。

蔚山廣域市觀光振興科旅遊營銷事務官金惠正、主任官崔杏先、韓寶旅行社科長鞠圭普、新晨旅行社主任張翼德等人，組成蔚山訪問團，昨天拜會花蓮市長魏嘉賢討論直航事宜。

魏嘉賢表示，蔚山屬工業城市，是現代集團所在地，也是輕能源、綠能源的重點發展城市，直航時間將配合蔚山新開發的一景區開幕時間，讓花蓮鄉親可以搶先體驗最新景點。

金惠正表示，蔚山與花蓮航空站過去多以國內航線為主，這次爭取為國際線獲得韓國文化觀光部同意，同樣也進入交通部的申請審查程序，初期規劃往返2航次共4架次，期盼未來朝定期航線。

蔚山、花蓮直航包機遊程由花蓮詠莉旅行社統一負責，旅行社董事長樓麗萍今天接受中央社記者採訪表示，初步規劃4天3夜，是萬元有找的行程，一架次提供約150個機位，近日就會公布在官網上，供民眾選擇。

樓麗萍指出，包機飛行時間約2小時，相較過去北上到桃園機場搭機，為花蓮鄉親節省至少4小時的舟車勞頓，另也提供韓國旅客在地深度旅遊，讓遊客留在花蓮。

蔚山訪問團昨天也參觀花蓮航空站內設施及出入境流程，航空站主任吳富和、航務組長徐雲祖，詳細介紹報到、行李托運、出關、安檢、候機大廳、空橋等設施設備操作狀況。（編輯：戴光育）1080911