撫摸毛小孩 研究：只要10分鐘就減壓

一項國外研究發現，撫摸動物、和動物互動，只要10分鐘，身體的壓力水平就會明顯改變，有效減少壓力。中央社記者陳偉婷攝 108年11月3日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）工作、學業壓力大，「毛小孩」可以幫忙減壓。一項國外研究發現，撫摸動物、和動物互動，只要10分鐘，身體的壓力水平就會明顯改變，有效減少壓力。

董氏基金會心理衛生中心近日透過新聞稿發布一篇刊登在科學快訊的研究，此研究為華盛頓州立大學學者進行，透過觀察主要壓力荷爾蒙、皮質醇，探討寵物進入校園的好處。

研究者以249名大學生為對象，將參與者隨機分為4組，包括可與動物進行10分鐘互動、等待10分鐘排隊卻只能觀看其他學生與動物互動的組別、只能看幻燈片中顯示動物圖片的組別、被告知能看到動物卻無法看到及觸摸的組別。

結果發現，和貓狗玩耍、互動組參與者的唾液皮質醇水平顯著低於其他組別，唾液皮質醇水平低代表壓力低。只要撫摸動物10分鐘，就有助緩解學生的壓力。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究提供很好的校園抒壓計畫，在美國已有數百所大學實施動物互動計畫來減輕學生壓力，在台灣除了重視學生的學習成效，應積極幫助學子緩解壓力，建議老師可與學生討論應用，提供除了網路、遊戲、社群外的延伸互動減壓方式。

有相關研究也顯示，主人在撫摸、輕拍並與飼養的拉布拉多交談15和30分鐘後，皮質醇水平顯著下降。另一項2017年的研究也發現，15分鐘的寵物治療，能立刻減輕學生的心理壓力和血壓。

不過，葉雅馨表示，飼養寵物前須評估客觀條件，包含個人的時間配置、經費預算、飼養環境等，避免為了抒壓而隨意飼養造成另一種壓力。若真的無法直接與動物接觸，觀看照片或影片中寵物的萌樣，也是替代方法。（編輯：管中維）1081103