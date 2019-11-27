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京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年

最新更新：2019/11/27 15:26
矗立台北18年的京華城，即將在11月30日結束營運，近期舉辦封館拍賣帶動不少顧客回流。（中央社檔案照片）
矗立台北18年的京華城，即將在11月30日結束營運，近期舉辦封館拍賣帶動不少顧客回流。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北27日電）營運18年的京華城將在30日歇業，28日先舉行熄燈儀式，京華城創辦人沈慶京將現身致詞。未來中石化接手後，規劃拆除地上物，並興建商辦大樓，京華城的球體建築自此走入歷史。

矗立台北18年的京華城，即將在11月30日結束營運，近期舉辦封館拍賣帶動不少顧客回流。京華城指出，截至上週，拍賣期間帶動的業績比平時增加5成。

除了搶便宜之外，顧客也把握最後時間在館內拍照留念，珍藏記憶。京華城在4樓的廣場舉辦時光迴廊特展，現場不但展出從動土、落成、營運至今18年點點滴滴照片，還有影片帶著民眾回到興建時的京華城內部，一窺這曾經創下亞洲紀錄的球形百貨，是如何從無到有。

京華城的資深員工告訴中央社，2002年世界盃足球賽在日本、韓國舉辦時，京華城不但應景將球體建築包裝成足球，並舉辦直播派對，吸引了大批人潮，在當時台灣，這樣的運動賽事直播也是一大創舉。往後包含中華隊的國際賽事、王建民在洋基隊的比賽，也都與電視台合作，做過不少次的轉播。

不過，隨著信義區興起、東區沒落，加上臺北機廠鐵道博物館園區與台北大巨蛋的情況妾身未明，無法將信義區與京華城連結，使得這個曾被視為極具發展性的商圈逐漸沒落。

今年9月，在歷經4度標售後，中石化子公司鼎越開發以372億1萬元標得，將於明年初拆除地上物，並保留基樁和地下室連續壁，改建為商辦園區，預計2023年完工。

京華城表示，將於28日舉辦「感恩熄燈儀式」，邀請民眾見證京華城的最後一刻。30日正式歇業當天，打烊前10分鐘，京華城員工也會在廣場閉店送客，感謝顧客18年來的支持，也好好的說聲珍重再見。（編輯：林淑媛）1081127

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