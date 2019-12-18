郭台銘善款未捐惹議 失智症協會急滅火

（中央社記者張茗喧台北18日電）鴻海創辦人郭台銘8月允諾捐1200萬元給台灣失智症協會做為Young記憶會館3年營運經費，至今仍未捐，引發關注。失智症協會今晚發聲明強調「郭董神救援」，但未說明捐款細節。

台灣失智症協會2017年接受為期3年贊助計畫，以每年新台幣400萬元經費創立Young記憶會館，提供專屬年輕型失智者的服務，提供運動訓練、音樂性課程、戲劇治療、知覺統合治療、各類手作活動、家屬支持團體與諮詢服務等；該會館週六則變身Young咖啡坊，由年輕型失智者接待、介紹、備餐、出餐、整理到結帳。

隨計畫將截止，今年8月也傳出Young記憶會館營運經費面臨斷炊，可能在年底吹熄燈號；消息一出，鴻海創辦人郭台銘允諾捐1200萬元，並由永齡基金會協助往後3年的營運。

蘋果日報今天報導，郭台銘8月喊出捐款至今4個月，永齡基金會卻未和台灣失智症協會簽約。

台灣失智症協會晚間發布聲明稿指出，郭台銘8月允諾負責未來3年的經費後，永齡基金會也提供相關協助，包括連結廠商資源，協助年輕失智者就業；協助宣傳Young會館及Young咖啡餅乾，做成公益年節禮盒將在咖啡館、公益基金會等地銷售；協助接洽Young咖啡新場地。

台灣失智症協會表示，新聞一出，台灣失智症協會員工、病友、家屬對協會營運產生質疑，詢問電話不斷湧入，因此協會重申「郭董神救援！捐錢、找場地、協助銷售」，並向郭台銘、永齡基金會致歉。（編輯：管中維）1081218