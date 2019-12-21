永齡基金會攜手日本 研發抽血驗癌技術

（中央社記者張茗喧台北21日電）台大永齡健康研究院長楊泮池今天說，以往做基因診斷往往得取得腫瘤組織，但並非每名患者都適合切片，未來將攜手日本癌症研究基金會發展檢驗技術，以抽血檢測腫瘤、追蹤療效。

永齡健康基金會、台大永齡健康研究院今天舉辦「新醫療百年工程薪傳論壇」，邀請國內外產學專家與會，並宣布將與國際7大生技公司聯盟合作，聚焦數據醫學、液態活檢、先進檢驗醫學等領域。

台大永齡健康研究院院長楊泮池會前接受媒體聯訪時表示，台灣的健康照護體系近日被國際商業雜誌（CEOWORLD）評比為全球第一，不只如此，台灣的癌症治療成果在全球也名列前茅，醫療照顧品質、可近性也是全球最好。

楊泮池說，即便如此，永齡基金會創辦人郭台銘認為台灣應啟動新醫療百年工程，讓台灣人活得更久、快樂、健康，免於疾病威脅。

他表示，疾病對人類有2大威脅，一是感染症、二是癌症，其中癌症雖然可透過精準醫療，在適當時間給予適當藥物，減少合併症發生，但一旦發病，能治癒的機會就會降低、花費的醫療資源也會增加。

楊泮池指出，未來將全力發展精準醫療，有機會在癌症早期及早發現、治療，例如肺癌若能在腫瘤不到1公分時就切除，5年存活率高達95%，甚至有機會治癒；此外，若能進一步找出預防方法，或讓癌症與人類共存，癌症就有機會成為慢性病，以過去相當難治的慢性骨髓性白血病為例，隨醫學進步，如今病童治癒率已高達90%以上。

值得注意的是，未來將與永齡健康基金會合作的日本癌症研究基金會，多年深耕血液相關檢測，可望從病人血液中捕捉癌細胞的訊息，結合病人的背景、行為、環境等因素，對病人的狀況做更全面的分析。

楊泮池說，以往替患者做基因診斷，經常需要取得病人的組織，但有些腫瘤組織生長的部位並不適合經常切片，血液就成了侵襲性最低的良方，由於腫瘤的DNA會在血液中出現，可藉此追蹤腫瘤是否存在、治療效果等，也是未來醫療發展一大重要方向，未來將與這些企業共同開發檢測方法。

永齡健康基金會執行長尹彙文表示，過去和信醫院開啟台灣第一波醫療革命，未來將透過健康大數據打造新醫療百年工程，盼塑造台灣第二次醫療奇蹟，落實長壽願景。（編輯：葉俐緯）1081221