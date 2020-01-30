威力彩大樂透頭獎雙摃龜 春節大紅包9人獨得百萬

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）今晚開獎威力彩及大樂透頭獎雙雙摃龜，台彩預估，威力彩下期頭獎上看新台幣4.1億元，大樂透31日頭獎上看2億元；大樂透「春節大紅包」百萬加碼獎則開出12組，之中多達9組為1注獨得。

今天30日為週四，威力彩例行開獎，加上春節加碼活動，大樂透持續加開頭獎，並另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就中「春節大紅包」百萬加碼獎，共有360組中獎機會每組獎金100萬元，若有多注中獎則視中獎注數均分獎金。

根據台彩公布的開獎結果，今天威力彩頭獎未開出，連續8期摃龜，下一期2月3日開獎頭獎上看4.1億元；大樂透頭獎同樣也沒開出，已連續3期摃龜，31日開獎預估頭獎金額上看2億元。

大樂透「春節大紅包」則開出12組，其中多達9組為1注獨得100萬元獎金，2組為2注均分，每注可分得50萬元，剩餘1組為3注均分。合計從小年夜起，累計已開出213組「春節大紅包」，還有147組中獎機會；只要大樂透有開獎，當天「春節大紅包」也將持續增開，直到全部送完或2月7日活動結束止。（編輯：蘇志宗）1090130